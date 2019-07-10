Пятов рассказал, с кем не хочет встретиться в Лиге чемпионов
Вратарь «Шахтёра» Андрей Пятов рассказал, как ему работается с новым главным тренером Луишем Каштру, и отметил, с кем не хотел бы встретиться на групповом этапе Лиги чемпионов.
«Луиш Каштру воспитанный, немного скромный тренер. Ещё очень много предстоит пройти. У нас совсем другая игра, иная расстановка. Пока не все ребята поняли правильное позиционирование на поле. Мы работаем, время ещё есть.
В Лиге чемпионов не хотелось бы встретиться только с «Манчестер Сити» – не надо третий раз подряд. Я уже говорил, что люблю встречаться с командами, с которыми раньше ещё не играли. Это интересно. Например, «Ливерпуль», – цитирует украинского футболиста пресс-служба „Шахтёра“.
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