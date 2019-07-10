Сульшер: Погба? Мы — «МЮ», и у нас нет необходимости продавать игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал слухи о возможном уходе из команды полузащитника Поля Погба.



«Мы – «Манчестер Юнайтед», и у нас нет необходимости продавать игроков. Нам не поступало никаких предложений по нашим футболистам. Погба никогда не отстранялся от команды и всегда отдавал всего себя на её благо. Он потрясающий профессионал с золотым сердцем», — приводит слова Сульшера ESPN.



Ранее сообщалось, что Погба может в летнее трансферное окно перебраться в «Ювентус» или «Реал».



В завершившемся сезоне Погба в 35 матчах английского национального чемпионата стал автором 13 забитых мячей (7 — с пенальти) и 9 результативных передач, а также получил 6 жёлтых карточек. Контракт 26-летнего француза с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2021 года.

«Ювентус» готовит предложение по Погба в размере € 130 млн