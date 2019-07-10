Анчелотти: номер Хамеса не важен, главное, чтобы он надел футболку «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти рассказал, как он может использовать полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса, если тот перейдёт в неаполитанский клуб.
«Хорошо знаю Хамеса, он может сыграть на любой позиции в полузащите. Я использовал его и слева, и в роли «десятки», и справа. Его позиция на поле — не проблема. После адаптации он способен сыграть на многих позициях. Что касается 10-го номера, то главное здесь то, чтобы он надел футболку «Наполи». Его номер не так важен, хотя ему потребуется время и терпение», – цитирует Анчелотти Football Italia.
Напомним, что под руководством Анчелотти Хамес выступал в «Реале» и «Баварии» (Мюнхен). В немецком клубе Родригес провёл и прошлый сезон, однако в Мюнхене отказались выкупать контракт футболиста по истечении двухлетней аренды.
За последние два сезона колумбиец провёл за «Баварию» 67 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 15 забитых мячей, а также отдал 20 результативных передач.
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