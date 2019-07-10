Сульшер: Погба и Лингард просто шли, а это представили как перепалку

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал появившуюся накануне в СМИ новость о перепалке между полузащитниками Полем Погба и Джесси Лингардом.



«Джесси и Поль вчера просто шли, а это представили как драку. Я понимаю, что вы здесь, чтобы продавать газеты и статьи, но все наши футболисты – профессионалы», — приводит слова Сульшера ESPN.



Напомним, Лингард и Погба являются хорошими приятелями — они знакомы ещё со времён выступлений за академию клуба. Ранее СМИ сообщали, что манкунианский клуб готов расстаться с французским футболистом — в его услугах заинтересованы туринский «Ювентус», мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен».



26-летний Погба в минувшем сезоне провёл 35 матчей в английской Премьер-лиге, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач. На счету Лингарда, которому также 26 лет, 4 мяча и 2 голевых паса в 27 играх первенства.

Погба и Лингард поговорили на повышенных тонах. Момент попал в обзор «МЮ»