Тарасов: душой всегда буду с «Локо», несмотря на то что мне пригрозили судом

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в социальной сети поблагодарил московскую команду за сотрудничество.
За «Локомотив» Тарасов выступал с 2010 года, провёл 188 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 12 забитых мячей и отдал 10 результативных передач. В составе клуба Тарасов стал чемпионом России, а также трижды выиграл национальный Кубок. Ранее он играл за «Томь». За сборную России Дмитрий сыграл восемь матчей и забил один гол.
«Несмотря на то что у нас сложились разногласия с нынешним руководством клуба и мне пригрозили судом, я хочу, чтобы вы знали, что душой и сердцем я всегда буду с „Локо“, 9 прекрасных лет невозможно омрачить такими моментами. Спасибо большое Сёмину Юрию Павловичу за то, что позвал меня на награждение. Да и вообще – спасибо огромное за всё», — написал Тарасов в «Инстаграме».
- 10 июля 2019
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