Мужская сборная России по футболу вышла в полуфинал Всемирной летней универсиады
Мужская студенческая сборная России стала полуфиналистом XXX Всемирной летней универсиады, которая проходит в Неаполе (Италия).
Накануне, 9 июля, команда в матче четвертьфинала одолела Ирландию со счётом 1:0. В других встречах Бразилия оказалась сильнее Украины (2:1), Италия обыграла Францию (1:0), а Япония победила Южную Корею (2:0).
В полуфинале Всемирной летней универсиады, матчи которого состоятся завтра, 11 июля, сборная России встретится с Бразилией, а Италия сыграет с Японией. Финал соревнования запланирован на 13 июля.
Летняя Универсиада стартовала 3 июля и продлится до 14 июля. Помимо футбола на ней проводятся турниры по 17 летним видам спорта.
- 10 июля 2019
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