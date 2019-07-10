Мужская сборная России по футболу вышла в полуфинал Всемирной летней универсиады

Мужская студенческая сборная России стала полуфиналистом XXX Всемирной летней универсиады, которая проходит в Неаполе (Италия).



Накануне, 9 июля, команда в матче четвертьфинала одолела Ирландию со счётом 1:0. В других встречах Бразилия оказалась сильнее Украины (2:1), Италия обыграла Францию (1:0), а Япония победила Южную Корею (2:0).



В полуфинале Всемирной летней универсиады, матчи которого состоятся завтра, 11 июля, сборная России встретится с Бразилией, а Италия сыграет с Японией. Финал соревнования запланирован на 13 июля.



Летняя Универсиада стартовала 3 июля и продлится до 14 июля. Помимо футбола на ней проводятся турниры по 17 летним видам спорта.