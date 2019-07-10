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Экс-полузащитник «Реала» перешёл в «Осасуну»

Экс-полузащитник «Реала» перешёл в «Осасуну»
Футбол / Испания 0

«Осасуна» в своём «твиттере» объявила о заключении соглашения с бывшим полузащитником мадридского «Реала» Хауме Грау.

22-летний футболист достался клубу бесплатно, присоединившись к нему на правах свободного агента. При этом после подписания контракта до 2022 года Хауме отправился на правах аренды в «Луго», где проведёт следующий сезон.

Хауме является воспитанником «Реала», в молодёжных командах выступал с 2013 года. Этим летом у полузащитника истёк контракт со «сливочными».

«Осасуна» по итогам минувшей кампании вышла в Примеру, заняв первое место в турнирной таблице Сегунды с 87 очками по итогам 42 туров. В последний раз команда играла в высшем дивизионе два год назад – в сезоне-2016/17. Тогда она набрала 22 очка и финишировала на предпоследней, 19-й строчке.

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