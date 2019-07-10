Источник: Тарасов хочет получить от «Локомотива» € 23 тыс. на оплату операции

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов хочет получить от своей бывшей команды € 23 тыс. за оплату операции и реабилитации, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Тарасов получил травму в последнем туре прошлого сезона во время игры с «Уфой». После окончания чемпионата футболист поехал в клинику в Италию, где ему провели операцию. Тарасов получил счёт в размере € 23 тыс., из которых € 10 тыс. сама операция, а ещё € 13 тыс. — реабилитация.
Хавбек обратился к руководству клуба с просьбой оплатить лечение, но руководство «железнодорожников» отказалось, мотивируя тем, что игрок уже не находится в клубе.
32-летний Тарасов является воспитанником «Спартака». За «Локомотив» хавбек выступал с 2010 года, провёл за клуб 188 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 12 забитых мячей и отдал 10 результативных передач. В составе клуба Тарасов стал чемпионом России, а также трижды выиграл национальный Кубок. Ранее он играл также за «Томь». За сборную России сыграл восемь матчей и забил один гол.
- 10 июля 2019
-
13:24
-
13:17
-
13:06
-
13:01
-
12:41
-
12:37
-
12:34
-
12:24
-
12:22
-
12:11
-
11:53
-
11:47
-
11:36
-
11:29
-
11:17
-
10:52
-
10:45
-
10:29
-
10:27
-
10:07
-
10:02
-
09:47
-
09:46
-
09:30
-
09:27
-
09:10
-
08:54
-
08:46
-
07:57
-
07:49
-
06:59
-
06:03
-
05:52
-
05:36
-
05:21