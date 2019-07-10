Источник: Тарасов хочет получить от «Локомотива» € 23 тыс. на оплату операции

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов хочет получить от своей бывшей команды € 23 тыс. за оплату операции и реабилитации, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Тарасов получил травму в последнем туре прошлого сезона во время игры с «Уфой». После окончания чемпионата футболист поехал в клинику в Италию, где ему провели операцию. Тарасов получил счёт в размере € 23 тыс., из которых € 10 тыс. сама операция, а ещё € 13 тыс. — реабилитация.



Хавбек обратился к руководству клуба с просьбой оплатить лечение, но руководство «железнодорожников» отказалось, мотивируя тем, что игрок уже не находится в клубе.

32-летний Тарасов является воспитанником «Спартака». За «Локомотив» хавбек выступал с 2010 года, провёл за клуб 188 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 12 забитых мячей и отдал 10 результативных передач. В составе клуба Тарасов стал чемпионом России, а также трижды выиграл национальный Кубок. Ранее он играл также за «Томь». За сборную России сыграл восемь матчей и забил один гол.

Источник: стало известно, сколько Тарасов хочет от «Локо» на оплату операции Фото : Телеграм-канал «Мутко против»