Сутормин выбрал в «Зените» уникальный номер

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин станет первым футболистом основного состава сине-бело-голубых в новейшей истории клуба, выбравшим номер 91. Об этом сообщил официальный сайт петербургской команды.

25-летний Сутормин перешёл в «Рубин» из «Оренбурга» 29 июня. Но всего через несколько дней «Зенит» договорился о переходе хавбека. Это полноценный трансфер, которой оформлен между казанским и петербургским клубами. Ранее «Чемпионат» сообщал, что соглашение между футболистом и «Зенитом» рассчитано на четыре года.



Сутормин является воспитанником «Зенита», но за клуб из Санкт-Петербурга не провёл ни одного матча. Ранее он играл за «Строгино», «Волгарь» и «Оренбург». На его счету семь матчей за молодёжную сборную России, в которых он стал автором одного забитого мяча.