Рамос: мне повезло родиться в поколении чрезвычайно талантливых футболистов

Защитник сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал то, что он близок к рекорду по количеству сыгранных матчей за национальную команду. Рекорд по общему количеству сыгранных матчей за сборную Испании сейчас у Икера Касильяа (167). У Рамоса в настоящее время 164 матча.

«Мне повезло родиться в поколении чрезвычайно талантливых футболистов, которые вместе выиграли всё, что только можно: Евро-2008, чемпионат мира и Евро-2012. Это были особенные турниры, которые принесли много радости и незабываемые воспоминания.



Теперь, если всё сложится и тренер сборной меня вызовет, возможно, я побью рекорд сборной Испании по количеству матчей. Плюс к этому есть стремление выиграть Евро-2020. Но про третий титул я не думаю. Только про то, чтобы отдавать все силы команде и ставить высокие цели. Потому что мы можем обыграть любого соперника и увезти трофей домой», — цитирует защитника пресс-служба УЕФА.