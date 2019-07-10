«Спартак» заинтересовался хавбеком сборной Уругвая Рамиресом

Полузащитник «Сампдории» и сборной Уругвая Гастон Рамирес пользуется большим спросом в Российской Премьер-Лиге.



По информации Sport24, 28-летним футболистом заинтересовался московский «Спартак». Контракт хавбека с итальянским клубом рассчитан до лета 2021 года.



Ранее сообщалось, что в услугах Рамиреса заинтересованы три других представителя РПЛ в лице «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара».



Рамирес защищает цвета «Сампдории» с 2017 года. Ранее он выступал за «Пеньяроль», «Болонью», «Саутгемптон», «Халл Сити» и «Мидлсбро». В сборную Уругвая Гастон вызывается с 2010 года. В прошлом сезоне Рамирес провёл в составе своей команды в чемпионате Италии 27 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи.

Три российских клуба интересуются полузащитником сборной Уругвая