«Спартак» заинтересовался хавбеком сборной Уругвая Рамиресом
Полузащитник «Сампдории» и сборной Уругвая Гастон Рамирес пользуется большим спросом в Российской Премьер-Лиге.
По информации Sport24, 28-летним футболистом заинтересовался московский «Спартак». Контракт хавбека с итальянским клубом рассчитан до лета 2021 года.
Ранее сообщалось, что в услугах Рамиреса заинтересованы три других представителя РПЛ в лице «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара».
Рамирес защищает цвета «Сампдории» с 2017 года. Ранее он выступал за «Пеньяроль», «Болонью», «Саутгемптон», «Халл Сити» и «Мидлсбро». В сборную Уругвая Гастон вызывается с 2010 года. В прошлом сезоне Рамирес провёл в составе своей команды в чемпионате Италии 27 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи.
Три российских клуба интересуются полузащитником сборной Уругвая
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