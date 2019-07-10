Заболотный тренируется в составе «Зенита-2»
К тренировкам в составе «Зенита-2» приступил нападающий первой команды сине-бело-голубых Антон Заболотный. Петербургская команда опубликовала в социальной сети фотографию с сегодняшнего занятия, на котором присутствует форвард «Зенита».
Фотография доступна в «твиттере» «Зенита-2».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Заболотный отказывается переходить в «Сочи», так как не хочет идти на понижение зарплаты.
Заболотный перешёл в «Зенит» из «Тосно» в январе прошлого года. Трансфер футболиста обошёлся петербургскому клубу в € 1,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне нападающий принял участие в 30 играх. На его счету 3 забитых мяча и 4 результативные передачи. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2021 года.
Заболотный отказывается переходить в «Сочи» из-за понижения зарплаты
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