Ребров — болельщику «Спартака»: думаешь, мне пора на пенсию?

Вратарь «Спартака» Артём Ребров в социальной сети спросил у болельщика, действительно ли ему пора завершить карьеру.

Ранее Ребров опубликовал в «Инстаграме» пост, в котором поделился воспоминаниями о том, когда он был капитаном красно-белых. В комментариях один из болельщиков «Спартака» спросил голкипера, уходит ли он из клуба, на что Ребров ответил: «Куда?»

Другой болельщик задал вратарю вопрос: «Может, на пенсию?», на что Ребров задал ему встречный вопрос: «Думаешь, пора?»

Ребров в прошедшем сезоне сыграл только три матча в Премьер-Лиге, в которых пропустил четыре мяча. Большую часть сезона 35-летний футболист был вынужден пропустить из-за повреждения. «Спартак» завершил сезон в РПЛ на пятом месте.