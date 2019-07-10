Ребров — болельщику «Спартака»: думаешь, мне пора на пенсию?
Вратарь «Спартака» Артём Ребров в социальной сети спросил у болельщика, действительно ли ему пора завершить карьеру.
Ранее Ребров опубликовал в «Инстаграме» пост, в котором поделился воспоминаниями о том, когда он был капитаном красно-белых. В комментариях один из болельщиков «Спартака» спросил голкипера, уходит ли он из клуба, на что Ребров ответил: «Куда?»
Другой болельщик задал вратарю вопрос: «Может, на пенсию?», на что Ребров задал ему встречный вопрос: «Думаешь, пора?»
Ребров в прошедшем сезоне сыграл только три матча в Премьер-Лиге, в которых пропустил четыре мяча. Большую часть сезона 35-летний футболист был вынужден пропустить из-за повреждения. «Спартак» завершил сезон в РПЛ на пятом месте.
Ребров: низкий поклон тем, кто оставался со «Спартаком» и в горе, и в радости
- 10 июля 2019
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