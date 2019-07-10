Ярмоленко сменил номер в «Вест Хэме»
Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко в новом сезоне будет выступать под номером »7». Об этом сообщила пресс-служба лондонской команды.
В прошлом сезоне английской Премьер-лиги украинский полузащитник провёл 9 матчей, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу передачу.
Напомним, что Ярмоленко перешёл в «Вест Хэм Юнайтед» летом 2018 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 20 млн. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
Лондонская команда по итогам прошлого сезона заняла в турнирной таблице английской Премьер-лиги 10-е место. Календарь матчей «Вест Хэма» в предстоящем сезоне можно посмотреть на «Чемпионате».
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