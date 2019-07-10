Кавазашвили: переход в «Спартак» будет самым глупым решением в карьере Гилерме

Экс-вратарь московского «Спартака», а ныне председатель совета директоров «Анжи» Анзор Кавазашвили поделился мнением касательно возможного перехода Маринато Гилерме в «Спартак».
«Всё, что Гилерме заработал и выиграл, связано с «Локомотивом». Зачем ему переходить в «Спартак» — непонятно. Будь он воспитанником красно-белых и состоявшись как вратарь, он решил бы вернуться в свой родной клуб – вопросов было бы меньше. А так, что его вынуждает? Денег больше в два-три раза? Очень в этом сомневаюсь. Тем более реакция общественности в случае перехода будет крайне негативная, особенно со стороны болельщиков «Локомотива».
Ситуация с вратарями в «Спартаке» — отдельный вопрос. Ни Селихов, ни Максименко не являются твёрдым первым номером. Приход Гилерме внесёт ещё большую неразбериху в выборе голкипера. А если травма? Никто не будет ждать его восстановления. Если он потеряет место в основе, то потеряет место и в сборной, а это сомнительная перспектива. Если это действительно его инициатива, то подобное решение — самое глупое в карьере Гилерме» — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Никитиным.
- 10 июля 2019
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