Из колонии Кокорина и Мамаева сбежали двое заключённых

В тюрьме, где пребывают нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, состоялся побег, сообщает телеграм-канал Baza.



По информации источника, из исправительной колонии, которая находится в Белгородской области, сбежали сразу двое заключённых. Отмечается, что оба мужчины были осуждены по статье 228 («незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и сбежали через отверстие в заборе. В полиции подозревают, что после этого заключённые сели в ожидавший их автомобиль.



Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев. В ИК-4 были отправлены братья Кокорины и Мамаев. Протасовицкий же был переведён в другую колонию.

Адвокат рассказал, как Мамаев и Кокорин провели первый день в тюрьме