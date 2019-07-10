Из колонии Кокорина и Мамаева сбежали двое заключённых

В тюрьме, где пребывают нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, состоялся побег, сообщает телеграм-канал Baza.
По информации источника, из исправительной колонии, которая находится в Белгородской области, сбежали сразу двое заключённых. Отмечается, что оба мужчины были осуждены по статье 228 («незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и сбежали через отверстие в заборе. В полиции подозревают, что после этого заключённые сели в ожидавший их автомобиль.
Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев. В ИК-4 были отправлены братья Кокорины и Мамаев. Протасовицкий же был переведён в другую колонию.
- 10 июля 2019
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