Сын Гинера перестал контролировать материнскую компанию ЦСКА
Вадим Гинер, сын бизнесмена и владельца ЦСКА Евгения Гинера, перестал быть конечным бенефициаром московского клуба, сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на записи в британском реестре. Гинер-младший контролировал материнскую компанию клуба Bluecastle с 2016 года.
Отмечается, что сын Евгения Гинера числился как «лицо, обладающее существенным контролем» над Bluecastle, с мая 2016 года. Он владел более 75% акций и голосующих прав в Bluecastle.
Прекращение статуса «лица с существенным контролем» означает, что Гинер-младший теперь владеет менее 25% акций компании. В материалах компании не указано, кто теперь является бенефициаром (или бенефициарами) «армейского» клуба и кому перешла доля Вадима Гинера.
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