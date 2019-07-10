Черышев тренируется с «Валенсией», хотя его трансфер ещё не оформлен
Российский «Валенсии», сообщает AS.
Занятиям 28-летнего футболиста в стане «летучих мышей» не помешал тот факт, что его трансфер в клуб всё ещё не оформлен. «Валенсия» согласовала переход Черышева с «Вильярреалом», о чём объявила ещё в конце июня, отметив, что для регистрации сделки необходимо уладить некоторые вопросы.
Напомним, Черышев получил повреждение связок правого колена и большеберцовой кости в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (2:1). Денис является воспитанником мадридского «Реала». В минувшем сезоне он выступал за «Валенсию» на правах аренды. Футболист провёл за «летучих мышей» 41 матч, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач в турнирах на клубном уровне.
Черышев близок к полному восстановлению после травмы
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