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Агент Фернандеша оценил шансы игрока остаться в «Локомотиве»

Агент Фернандеша оценил шансы игрока остаться в «Локомотиве»
Футбол / РПЛ 0

Паулу Барбоза, представитель полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша, подтвердил информацию о своём прилёте в Москву, а также оценил шансы футболиста на продолжение карьеры в составе «железнодорожников».

«Действительно, я прилетел в Москву, и не только ради разговора по Фернандешу. В конце недели планируем приступить к переговорам с руководством. Шансы на то, что Ману останется в «Локомотиве», оцениваю как хорошие», — приводит слова Барбозы Sport24.

Напомним, контракт Фернандеша с «Локомотивом» истёк 1 июля. Ранее сообщалось, что 33-летний португалец договорился о подписании соглашения с турецким клубом «Гёзтепе».

Фернандеш защищает цвета «Локомотива» с 2014 года. С «железнодорожниками» он трижды выигрывал Кубок России, а также один раз становился чемпионом страны. За свою карьеру Мануэл также успел поиграть за «Бенфику», «Портсмут», «Эвертон», «Валенсию» и «Бешикташ».

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