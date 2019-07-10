Тарасов: в родном «Локомотиве» меня реально послали на три буквы

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился подробностями своего конфликта с московским клубом.
«Последние полгода испытывал дискомфорт в ахилле, но врачи говорили: «Ничего страшного». Всё это мы лечили, а я играл параллельно. В игре с «Уфой» вышел на замену, а перед этим три матча провёл на уколах. Получил травму, меня унесли на носилках. Сказали, что это тяжёлый надрыв – два месяца надо восстанавливаться. Дальше был отпуск, я улетел в Турцию.
Вернулся и встретился с президентом, мы так договаривались. Я не ожидал, что так всё пройдёт. Мы часа полтора-два разговаривали обо всём. Очень добрая, душевная встреча была. Но на ней мне дали понять, что контракт продлевать не будут. У меня было ещё полмесяца по контракту, а команда в это время собирается на медосмотр и улетает на сборы. Я говорю: «Можно я тогда не полечу на сборы? Я бы полетел на реабилитацию в Рим». У «Локомотива» контракт с клиникой там. Он говорит: «Да, без проблем, всё сделаем тебе, поезжай».
Никто не пишет, я пошёл сделал УЗИ в Москве. Ложился с полной уверенностью, что мне скажут: «Улучшение есть». А мне врач говорит: «Дима, тебе надо операцию делать». Взял жену, полетели в Рим. Я там ничего не говорю. Говорю: «Было повреждение в игре». Врач долго смотрел и тоже говорит те же слова, что мне сказали в Москве. Я, честно, охренел.
Я пришёл в родной клуб, чтобы попросить о помощи. Мне на всё это говорят – нет, категорически. Меня, по сути, послали на три буквы? Не по сути, а реально», — сказал Тарасов в ролике на канале T-killah в YouTube.
- 10 июля 2019
-
18:04
-
17:48
-
17:47
-
17:34
-
17:29
-
17:24
-
17:18
-
17:11
-
16:41
-
16:40
-
16:23
-
16:21
-
16:13
-
16:04
-
15:47
-
15:44
-
15:37
-
15:28
-
15:22
-
15:10
-
15:03
-
14:36
-
14:34
-
14:21
-
14:08
-
14:07
-
13:40
-
13:24
-
13:17
-
13:06
-
13:01
-
12:41
-
12:37
-
12:34
-
12:24