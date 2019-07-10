Тарасов: в родном «Локомотиве» меня реально послали на три буквы

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился подробностями своего конфликта с московским клубом.



«Последние полгода испытывал дискомфорт в ахилле, но врачи говорили: «Ничего страшного». Всё это мы лечили, а я играл параллельно. В игре с «Уфой» вышел на замену, а перед этим три матча провёл на уколах. Получил травму, меня унесли на носилках. Сказали, что это тяжёлый надрыв – два месяца надо восстанавливаться. Дальше был отпуск, я улетел в Турцию.



Вернулся и встретился с президентом, мы так договаривались. Я не ожидал, что так всё пройдёт. Мы часа полтора-два разговаривали обо всём. Очень добрая, душевная встреча была. Но на ней мне дали понять, что контракт продлевать не будут. У меня было ещё полмесяца по контракту, а команда в это время собирается на медосмотр и улетает на сборы. Я говорю: «Можно я тогда не полечу на сборы? Я бы полетел на реабилитацию в Рим». У «Локомотива» контракт с клиникой там. Он говорит: «Да, без проблем, всё сделаем тебе, поезжай».



Никто не пишет, я пошёл сделал УЗИ в Москве. Ложился с полной уверенностью, что мне скажут: «Улучшение есть». А мне врач говорит: «Дима, тебе надо операцию делать». Взял жену, полетели в Рим. Я там ничего не говорю. Говорю: «Было повреждение в игре». Врач долго смотрел и тоже говорит те же слова, что мне сказали в Москве. Я, честно, охренел.



Я пришёл в родной клуб, чтобы попросить о помощи. Мне на всё это говорят – нет, категорически. Меня, по сути, послали на три буквы? Не по сути, а реально», — сказал Тарасов в ролике на канале T-killah в YouTube.

Кикнадзе: ситуация с Тарасовым может дойти до суда