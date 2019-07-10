«Барселона» не предложит за Неймара больше € 200 млн

«Барселона» не будет спешить предпринимать шаги для подписания форварда «ПСЖ» Неймара, сообщает Marca.
По информации источника, на «Камп Ноу» считают, что время в данном случае работает на них. В каталонском клубе намерены подождать до следующего понедельника, когда футболист должен будет вернуться в стан парижан для старта предсезонной подготовки. Если бразилец не прибудет вовремя в свой клуб, его цена на трансферном рынке будет падать, а «ПСЖ» вряд ли захочет удерживать конфликтного игрока, считают в «Барсе».
В любом случае чемпион Испании не намерен платить за Неймара свыше € 200 млн, так как в руководстве сине-гранатовых считают, что с момента перехода нападающего в «Пари-Сен-Жермен» летом 2017 года его стоимость снизилась. Итоговое предложение «Барселоны» по 27-летнему форварду будет зависеть от того, сколько клуб заработает с продажи своих игроков.
- 10 июля 2019
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