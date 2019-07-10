«Арсенал» объявил о подписании контрактов с двумя хавбеками сборной Замбии

Тульский «Арсенал» объявил о подписании контрактов с двумя полузащитниками сборной Замбии — Ламеком Бандой и Кингсом Кангвой.

«Ламек Банда и Кингс Кангва в «Арсенале». ПФК «Арсенал» подписал долгосрочные контракты с полузащитниками сборной Замбии. Банда будет выступать под 29-м номером, Кангва — 25-м», — сказано в заявлении тульского клуба в «Твиттере».

Минувший сезон «Арсенал» завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 матчах чемпионата страны команда из Тулы набрала 46 очков, что позволило ей впервые в истории выйти в Лигу Европы. Новый сезон «Арсенал» начнёт домашним матчем с «Динамо». Игра состоится 12 июля. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 мск.