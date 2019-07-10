«Арсенал» объявил о подписании контрактов с двумя хавбеками сборной Замбии
Тульский «Арсенал» объявил о подписании контрактов с двумя полузащитниками сборной Замбии — Ламеком Бандой и Кингсом Кангвой.
«Ламек Банда и Кингс Кангва в «Арсенале». ПФК «Арсенал» подписал долгосрочные контракты с полузащитниками сборной Замбии. Банда будет выступать под 29-м номером, Кангва — 25-м», — сказано в заявлении тульского клуба в «Твиттере».
Минувший сезон «Арсенал» завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 матчах чемпионата страны команда из Тулы набрала 46 очков, что позволило ей впервые в истории выйти в Лигу Европы. Новый сезон «Арсенал» начнёт домашним матчем с «Динамо». Игра состоится 12 июля. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 мск.
Тульский «Арсенал» продлил контракт с испанцем Альваресом
- 10 июля 2019
-
18:04
-
17:48
-
17:47
-
17:34
-
17:29
-
17:24
-
17:18
-
17:11
-
16:41
-
16:40
-
16:23
-
16:21
-
16:13
-
16:04
-
15:47
-
15:44
-
15:37
-
15:28
-
15:22
-
15:10
-
15:03
-
14:36
-
14:34
-
14:21
-
14:08
-
14:07
-
13:40
-
13:24
-
13:17
-
13:06
-
13:01
-
12:41
-
12:37
-
12:34
-
12:24
Партнерский контент