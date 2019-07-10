Милитао покинул первую пресс-конференцию в «Реале» из-за головокружения

Новичок мадридского «Реала» Эдер Милитао был вынужден покинуть первую пресс-конференцию в новом клубе. Защитник почувствовал себя плохо — он пожаловался на головокружение и покинул зал.
Видео доступно в «твиттере» El Chiringuito TV.
Напомним, сегодня 21-летний бразилец был представлен в качестве игрока «Реала» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Перед презентацией он прошёл медицинский осмотр.
Защитник перешёл в испанский гранд из португальского «Порту». Сумма трансфера составила € 50 млн.
Милитао перешёл в «Порту» из «Сан-Паулу» прошлым летом, заключив с португальским клубом соглашение до 2023 года. Сумма трансфера составила € 4 млн. В сезоне-2018/19 он принял участие в 20 матчах португальской Примейры (все — в основном составе) и стал автором 2 голов. Также Милитао провёл 7 матчей в Лиге чемпионов, в которых забил 1 мяч.
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