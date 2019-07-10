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«Милан» и PUMA представили третий комплект формы «россонери» на сезон-2019/20

«Милан» и PUMA представили третий комплект формы «россонери» на сезон-2019/20
Футбол / Италия 0

«Милан» представил третий комплект игровой формы на следующий сезон.

Презентация прошла на традиционной предсезонной встрече с болельщиками. При создании комплекта дизайнеры вдохновлялись словами основателя «Милана» Герберта Килпина: «Мы станем командой дьяволов. Наши цвета будут красными, как огонь и чёрными, как страх, который мы будем вызывать у соперников. Расцветка символизирует молодость и энергию состава обновлённого «Милана».

Третья форма «Милана»
Третья форма «Милана»
Третья форма «Милана»
Третья форма «Милана»

Как и два других комплекта, резервная форма сохранила технологию влагоотведения DryCELL, которая позволяет чувствовать себя комфортно даже при самых интенсивных нагрузках. Форма была создана техническим партнёром клуба — немецким производителем спортивной экипировки PUMA.

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