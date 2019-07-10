«Ливерпуль» готов заплатить за Асенсио € 75 млн

«Ливерпуль» готовит предложение по вингеру «Реала» Марко Асенсио, утверждает El Desmarque.

По информации источника, красные не оставляют попыток подписать игрока «Королевского клуба». За него они будут готовы предложить € 75 млн. Главный тренер мерсисайдского клуба Юрген Клопп видит в футболисте «сливочных» конкурента для Мохамеда Салаха. Однако наставник «Реала» Зинедин Зидан не намерен расставаться с Асенсио. Позицию мадридского клуба по вопросу ухода 23-летнего вингера может изменить только включение в сделку Садио Мане.

Асенсио перешёл в «Реал» летом 2015 года из «Мальорки» за € 3,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне он сыграл 44 матча, забил 6 мячей и сделал 7 результативных передач. Контракт игрока с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2023 года.