«Ливерпуль» готов заплатить за Асенсио € 75 млн

«Ливерпуль» готовит предложение по вингеру «Реала» Марко Асенсио, утверждает El Desmarque.
По информации источника, красные не оставляют попыток подписать игрока «Королевского клуба». За него они будут готовы предложить € 75 млн. Главный тренер мерсисайдского клуба Юрген Клопп видит в футболисте «сливочных» конкурента для Мохамеда Салаха. Однако наставник «Реала» Зинедин Зидан не намерен расставаться с Асенсио. Позицию мадридского клуба по вопросу ухода 23-летнего вингера может изменить только включение в сделку Садио Мане.
Асенсио перешёл в «Реал» летом 2015 года из «Мальорки» за € 3,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне он сыграл 44 матча, забил 6 мячей и сделал 7 результативных передач. Контракт игрока с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2023 года.
- 10 июля 2019
-
19:36
-
19:30
-
19:27
-
19:19
-
19:13
-
19:00
-
18:52
-
18:39
-
18:28
-
18:04
-
17:48
-
17:47
-
17:34
-
17:29
-
17:24
-
17:18
-
17:11
-
16:41
-
16:40
-
16:23
-
16:21
-
16:13
-
16:04
-
15:47
-
15:44
-
15:37
-
15:28
-
15:22
-
15:10
-
15:03
-
14:36
-
14:34
-
14:21
-
14:08
-
14:07