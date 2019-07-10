Фанат «Шальке» ходил по стадиону с бокалом пива на голове и стал звездой матча

Болельщик «Шальке-04» стал главной звездой товарищеского матча своей команды с «Рот-Вайсс» из Оберхаузена. Фанат отметился удивительным трюком с бокалом пива.

Болельщик спокойно ходил по трибунам стадиона с сосудом алкогольного напитка на своей голове. Ролик с фанатом уже набрал множество просмотров в социальных сетях.

Видео доступно в «инстаграме» Sky Sports.

Сам матч, состоявшийся 7 июля, завершился со счётом 3:1 в пользу команды из Гельзенкирхена.

Интересно, что трюк с бокалом пива на голове этот болельщик «Шальке» проделывает уже не в первый раз. В феврале этого года в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» он удивил способом транспортировки алкоголя болельщиков на «Этихаде».