Фанат «Шальке» ходил по стадиону с бокалом пива на голове и стал звездой матча
Болельщик «Шальке-04» стал главной звездой товарищеского матча своей команды с «Рот-Вайсс» из Оберхаузена. Фанат отметился удивительным трюком с бокалом пива.
Болельщик спокойно ходил по трибунам стадиона с сосудом алкогольного напитка на своей голове. Ролик с фанатом уже набрал множество просмотров в социальных сетях.
Видео доступно в «инстаграме» Sky Sports.
Сам матч, состоявшийся 7 июля, завершился со счётом 3:1 в пользу команды из Гельзенкирхена.
Интересно, что трюк с бокалом пива на голове этот болельщик «Шальке» проделывает уже не в первый раз. В феврале этого года в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» он удивил способом транспортировки алкоголя болельщиков на «Этихаде».
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