Мещеряков: контракт Гилерме лежит на столе — его можно подписать в любой момент

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал итоги встречи с болельщиками клуба и поделился деталями переговоров по новому контракту с голкипером Маринато Гилерме.
«Встреча с болельщиками была очень хорошей, поговорили открыто. Фанаты получили честные ответы на все поставленные вопросы. Возможно, кому-то некоторые ответы могли не понравиться.
Что касается Гилерме, то предложение с нашей стороны лежит на столе. Игрок может подписать его в любой момент. Что касается формулы контракта, то нам нет разницы — 1+1 или просто 2 года. Контракт, который нами предложен, вступит в силу с зимы, после того, как нынешний контракт закончится, если игрок решит его подписать», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 10 июля 2019
-
19:36
-
19:30
-
19:27
-
19:19
-
19:13
-
19:00
-
18:52
-
18:39
-
18:28
-
18:04
-
17:48
-
17:47
-
17:34
-
17:29
-
17:24
-
17:18
-
17:11
-
16:41
-
16:40
-
16:23
-
16:21
-
16:13
-
16:04
-
15:47
-
15:44
-
15:37
-
15:28
-
15:22
-
15:10
-
15:03
-
14:36
-
14:34
-
14:21
-
14:08
-
14:07