Мещеряков: контракт Гилерме лежит на столе — его можно подписать в любой момент

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал итоги встречи с болельщиками клуба и поделился деталями переговоров по новому контракту с голкипером Маринато Гилерме.



«Встреча с болельщиками была очень хорошей, поговорили открыто. Фанаты получили честные ответы на все поставленные вопросы. Возможно, кому-то некоторые ответы могли не понравиться.



Что касается Гилерме, то предложение с нашей стороны лежит на столе. Игрок может подписать его в любой момент. Что касается формулы контракта, то нам нет разницы — 1+1 или просто 2 года. Контракт, который нами предложен, вступит в силу с зимы, после того, как нынешний контракт закончится, если игрок решит его подписать», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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