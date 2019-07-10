Агент Рамиреса подтвердил заинтересованность в футболисте со стороны «Спартака»
Пабло Бентанкур, агент полузащитника «Сампдории» Гастона Рамиреса, прокомментировал слухи о возможном трансфере своего клиента в московский «Спартак».
«Это правда, что «Спартак» интересуется Гастоном Рамиресом, но переговоров пока не было», — сказал Бентанкур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее стало известно, что «Сампдория» готова расстаться с 28-летним футболистом.
Рамирес защищает цвета «Сампдории» с 2017 года. Ранее он выступал за «Пеньяроль», «Болонью», «Саутгемптон», «Халл Сити» и «Мидлсбро». В сборную Уругвая Гастон вызывается с 2010 года. В прошлом сезоне Рамирес провёл в составе своей команды в чемпионате Италии 27 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи.
«Спартак» заинтересовался хавбеком сборной Уругвая Рамиресом
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