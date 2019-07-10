«Динамо» откроет домашний стадион на матче с «Рубином» 21 июля грандиозным шоу

Генеральный директор «Динамо» Юрий Белкин сообщил, что открытие «ВТБ Арены» состоится на матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».

«Открытие? 21-го числа на домашнем матче с «Рубином» будет открытие стадиона и грандиозное шоу. Хотелось бы заполненных трибун», — передаёт слова Белкина со встречи с болельщиками «Динамо» корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

В 1-м туре чемпионата России «Динамо» на выезде сыграет с «Арсеналом». Игра состоится 12 июля.

Напомним, «ВТБ Арена» уже приняла в новом сезоне один матч. 6 июля на стадионе «Динамо» состоялся матч Суперкубка страны между «Зенитом» и «Локомотивом». Победу в той игре со счётом 3:2 одержали «железнодорожники».