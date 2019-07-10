«Милан» и «Интер» представили проект арены, которую построят вместо «Сан-Сиро»

Итальянские гранды «Милан» и «Интер» представили проект нового совместного стадиона, который будет построен рядом с «Сан-Сиро». Нынешний домашний стадион команд будет снесён.
Новая арена будет вмещать порядка 60 тыс. зрителей (вместимость «Сан-Сиро» — 80 тыс. — Прим. «Чемпионата»).
На территории, прилегающей к стадиону, будет построен туристический и развлекательный центр, который даст порядка 3500 рабочих мест.
Как сообщает официальный сайт «Милана», общая сумма инвестиций, которая будет привлечена к строительству, составит порядка € 1,2 млрд.
Арена «Сан-Сиро» открылась в сентябре 1926 года. В 1979 году стадион был переименован в «Джузеппе Меацца» — в честь одного из двух футболистов в истории итальянского футбола, которые входили в состав обеих итальянских сборных, победивших на чемпионатах мира в 1934 и 1938 годах.
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