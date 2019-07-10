Глава СД «Динамо»: подписание и переподписание 13 игроков стоило менее € 10 млн
Глава совета директоров «Динамо» Юрий Соловьёв рассказал, сколько клуб потратил на трансферы и подписание новых контрактов с игроками текущим летом.
«Могу дать один факт: у нас подписано и переподписано 13 игроков, за это мы заплатили значительно меньше € 10 млн. Это включая трансферы. 90% пошли другим клубам за трансферы, остальное – агентские. Каждый платёж находится под скрупулёзным рассмотрением совета директоров», — передаёт слова Соловьёва со встречи с болельщиками «Динамо» корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
Новый сезон в Российской Премьер-Лиге «Динамо» начнёт гостевым матчем с «Арсеналом». Игра состоится 12 июля. Во 2-м туре чемпионата России бело-голубые дома сыграют с «Рубином».
«Динамо» откроет домашний стадион на матче с «Рубином» 21 июля грандиозным шоу
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