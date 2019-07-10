В «Зените» прокомментировали наличие четырёх комплектов вратарских форм
Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко не видит поводов для беспокойства в том, что клуб представил четыре варианта вратарских форм на сезон-2019/20. По его мнению, такая практика является стандартной.
«Никаких поводов для беспокойства ни со стороны болельщиков, ни со стороны прессы нет. Это стандартная практика: в клубе представлены все цветовые образцы формы голкипера на сезон от основного экипировщика команды – компании Nike. Но это совершенно не значит, что красная вратарская форма будет использоваться как игровая.
Неделю назад «Зенит» уже представил игровые комплекты вратарской формы зелёного, жёлтого и чёрного цветов. Красная существует как образец, как и все остальные цвета», — сказал Макаренко «Чемпионату».
- 10 июля 2019
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