В «Зените» прокомментировали наличие четырёх комплектов вратарских форм

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко не видит поводов для беспокойства в том, что клуб представил четыре варианта вратарских форм на сезон-2019/20. По его мнению, такая практика является стандартной.



«Никаких поводов для беспокойства ни со стороны болельщиков, ни со стороны прессы нет. Это стандартная практика: в клубе представлены все цветовые образцы формы голкипера на сезон от основного экипировщика команды – компании Nike. Но это совершенно не значит, что красная вратарская форма будет использоваться как игровая.



Неделю назад «Зенит» уже представил игровые комплекты вратарской формы зелёного, жёлтого и чёрного цветов. Красная существует как образец, как и все остальные цвета», — сказал Макаренко «Чемпионату».