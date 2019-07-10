«Динамо» представило форму на сезон-2019/20. Клуб сменил технического спонсора

Московское «Динамо» сегодня, 10 июля, представило форму, в которой футболисты будут выступать в следующем сезоне. Клуб сменил технического директора — вместо Nike экипировку ему будет поставлять фирма Kelme.



Официальная презентация прошла на встрече с болельщиками, которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Л. Яшина».

Видео доступно в «твиттере» ФК «Динамо» Москва.

Ранее генеральный директор «Динамо» Юрий Белкин сообщил, что открытие «ВТБ Арены» состоится на матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».

Напомним, «ВТБ Арена» уже приняла в новом сезоне один матч. 6 июля на стадионе «Динамо» состоялся матч Суперкубка страны между «Зенитом» и «Локомотивом». Победу в этой игре со счётом 3:2 одержали «железнодорожники».