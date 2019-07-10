Селюк: трансфером Каборе «Динамо» заявляет о готовности бороться за место в ЛЧ

Дмитрий Селюк, агент полузащитника Шарля Каборе, прокомментировал переход своего клиента в «Динамо».
«Переход Каборе в «Динамо» напоминает мне переход Яя Туре в «Манчестер Сити». Когда Туре переходил туда, все рассматривали «Сити» как середнячка, который занимал места в районе седьмого. Поэтому сейчас «Динамо» трансфером Шарля заявляет о том, что готово бороться за Лигу чемпионов.
Каборе — не последний человек в футболе. Считаю, это чуть ли не лучший трансфер «Динамо» за последние годы. Я уже убеждал Туре перейти из «Барселоны» с Лигой чемпионов в «Сити». Сейчас та же ситуация, но тем интереснее будет для Каборе помогать «Динамо» добиваться успехов. Он готов помогать молодым футболистам, у него дети говорят по-русски, жена тоже.
Каборе активно интересовались турецкие клубы, «Олимпиакос» очень сильно хотел. Но я рад, что в итоге он оказался в «Динамо», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 10 июля 2019
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