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Паршивлюк: уважение болельщиков зарабатывается не поцелуями эмблемы, а игрой

Паршивлюк: уважение болельщиков зарабатывается не поцелуями эмблемы, а игрой
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Динамо» Москва Сергей Паршивлюк прокомментировал тот факт, что, будучи воспитанником «Спартака», перешёл в стан принципиального соперника команды. Во время встречи болельщиков с «Динамо», первые попросили Паршивлюка поцеловать эмблему клуба.

«Ждал вопросов к себе. Ждал реакции. Да, так вышло, что я воспитанник принципиального соперника «Динамо», был капитаном «Спартака». Но сейчас я здесь, меня замечательно приняли в команде.

Я готов выкладываться и биться за клуб. Хочу сказать, что уважение зарабатывается не поцелуями эмблемы, а поступками на поле и игрой. На поле я сделаю всё, чтобы завоевать ваше уважение», — передаёт слова Паршивлюка корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Напомним, за «Спартак» 30-летний футболист выступал на протяжении девяти лет — с 2007 по 2016 год.

Видео доступно на «Чемпионате».

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