Паршивлюк: уважение болельщиков зарабатывается не поцелуями эмблемы, а игрой

Защитник «Динамо» Москва Сергей Паршивлюк прокомментировал тот факт, что, будучи воспитанником «Спартака», перешёл в стан принципиального соперника команды. Во время встречи болельщиков с «Динамо», первые попросили Паршивлюка поцеловать эмблему клуба.
«Ждал вопросов к себе. Ждал реакции. Да, так вышло, что я воспитанник принципиального соперника «Динамо», был капитаном «Спартака». Но сейчас я здесь, меня замечательно приняли в команде.
Я готов выкладываться и биться за клуб. Хочу сказать, что уважение зарабатывается не поцелуями эмблемы, а поступками на поле и игрой. На поле я сделаю всё, чтобы завоевать ваше уважение», — передаёт слова Паршивлюка корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
Напомним, за «Спартак» 30-летний футболист выступал на протяжении девяти лет — с 2007 по 2016 год.
Видео доступно на «Чемпионате».
- 10 июля 2019
-
20:57
-
20:56
-
20:52
-
20:44
-
20:41
-
20:24
-
20:14
-
20:08
-
20:06
-
20:01
-
19:52
-
19:48
-
19:36
-
19:30
-
19:27
-
19:19
-
19:13
-
19:00
-
18:52
-
18:39
-
18:28
-
18:04
-
17:48
-
17:47
-
17:34
-
17:29
-
17:24
-
17:18
-
17:11
-
16:41
-
16:40
-
16:23
-
16:21
-
16:13
-
16:04