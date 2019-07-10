Хавбек «Краснодара» Ольссон: Анри — самый талантливый из тех, с кем я играл

Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Ольссон назвал самого талантливого футболиста из тех, с кем ему довелось играть.

«Думаю, я бы остановил свой выбор на Тьерри Анри. В период своего возвращения в «Арсенал» он уже не был на пике карьеры, но всё равно оставался фантастическим мастером. Если брать исключительно «Краснодар», то не могу выделить кого-то одного — в составе «быков» слишком много талантливых футболистов. Думаю, Классон точно находится в их числе», — приводит слова Ольссона «RT на русском».

Ольссон играл с Анри вместе в 2012 году. Тогда шведский хавбек выступал за молодёжную команду «канониров», а французский нападающий вернулся в стан лондонского клуба на правах краткосрочной аренды из «Нью-Йорк Ред Буллз».