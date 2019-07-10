Точилин: ЦСКА предложил Джанаеву более выгодный контракт

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал ситуацию с будущим голкипера Сослана Джанаева, который находился в расположении его команды.
«Мы собирались предложить контракт Джанаеву, но ЦСКА предложил Сослану более выгодное соглашение. Получается, что мы больше на него не претендуем. Он был у нас две недели в расположении команды, тренировался, но неожиданно у него появился такой вариант. Он подошёл, всё объяснил. Мы пошли ему на встречу. 9 июля он покинул расположение «Сочи». Но у нас сейчас закрыта позиция голкипера, новый вариант искать не планируем», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Джанаев является воспитанником ЦСКА. За свою карьеру голкипер выступал также в составе «КАМАЗа», «Спартака», «Терека», «Алании», «Ростова» и «Рубина».
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