Рапино раскритиковала Трампа за лозунг «Сделаем Америку снова великой!»

Футболистка сборной США Меган Рапино, являющаяся открытой лесбиянкой, выступила с обращением к президенту страны Дональду Трампу.



«Ваш посыл исключает людей. Таких людей, как я, цветных людей… Вы сами же исключаете жителей США, которые, возможно, поддерживают вас.



Людям приходится рассчитываться с последствиями лозунга «Сделаем Америку снова великой!». Мы словно возвращаемся в ту эпоху, которая была далеко не великой для всех. Да, она могла быть великой для некоторых людей. Возможно, для нескольких людей Америка хорошая и сейчас, но не для всех.



Вы, как глава государства, несёте огромную ответственность. Вы должны заботиться о каждом человеке, делать для всех только самое лучшее», — цитирует Рапино CNN.



Ранее Меган заявила, что откажется от похода в Белый дом. Женская сборная США на прошлой неделе выиграла чемпионат мира по футболу, но и после триумфа Рапино подтвердила своё нежелание идти на встречу с Трампом.



«Я не пойду в Белый дом. Каждый партнёр по команде, с которым я обсуждала этот вопрос, тоже откажется от этого. Решение Белого дома выставить нас напоказ не имеет никакого смысла. Лично у меня и без того есть достаточно людей, с которыми я бы хотела обсудить серьёзные вещи, которые реально могли бы привести к переменам», — заявила Рапино.