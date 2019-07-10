Кудряшов близок к переходу в «Сочи»
Как стало известно «Чемпионату», бывший защитник «Истанбул Башакшехир» Фёдор Кудряшов близок к переходу в «Сочи».
Кудряшов перешёл в турецкий клуб в январе текущего года из «Рубина» на правах свободного агента. Всего за «Истанбул Башакшехир» россиянин сыграл 8 матчей. На счету футболиста 1 забитый мяч. Контракт игрока с турецким клубом был рассчитан до лета следующего года, однако по окончании сезона-2018/19 «Истанбул Башакшехир» объявил о расторжении контракта с россиянином.
Ранее Кудряшов выступал также за «Сибиряк», «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек» и «Ростов». В составе сборной России футболист провёл 30 матчей. На его счету 1 забитый мяч.
Этим летом Кудряшов для поддержания формы тренировался с «Торпедо».
«Фенербахче» проявляет интерес к Кудряшову, который тренируется с «Торпедо»
- 10 июля 2019
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22:01Кудряшов близок к переходу в «Сочи» Эксклюзив
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