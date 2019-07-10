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Намли: над предложением «Краснодара» долго не думал — о его амбициях уже знал

Намли: над предложением «Краснодара» долго не думал — о его амбициях уже знал
Футбол / РПЛ 0

Новичок «Краснодара» полузащитник Юнес Намли рассказал о деталях перехода в российский клуб.

«У нас был матч с «Гронингеном», после него со мной связался мой агент и рассказал мне об интересе со стороны «Краснодара». Долго не думал, потому что знал, что у клуба великолепная инфраструктура и большие амбиции, команда доказала это в прошлом сезоне.

Что особенного для меня было в «Краснодаре» до перехода? Стадион. Конечно, не только стадион — у клуба шикарная тренировочная база. Сам город мне тоже нравится, здесь замечательные люди, все хорошо и приветливо относятся ко мне. Я живу здесь уже месяц, и чем больше привыкаю, тем больше мне нравится.

Мы будем бороться за чемпионство, что команда делала и в прошлом году. Что касается остальных турниров, то мы должны достойно выступить и показать себя. Моя личная цель — стать лучше вместе с «Краснодаром», — передаёт слова Намли корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

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