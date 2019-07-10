«Локомотив» отпустит Гилерме в «Спартак» летом только за € 5 млн

«Локомотив» готов продать своего голкипера Маринато Гилерме этим летом «Спартаку», если получит за него € 5 млн.
По информации «Чемпионата», красно-белые предлагают 33-летнему вратарю € 9 млн за три года контракта и € 3 млн в качестве подъёмных. При этом «Спартак» хочет заполучить футболиста прямо сейчас. Однако на данный момент «железнодорожники» не готовы отпускать игрока дешевле чем за € 5 млн. «Спартак» вряд ли решится вкладывать в подписание голкипера € 17 млн, которые включают зарплату, подъёмные и сумму трансфера. Существует вероятность, что Гилерме сам выкупит свой контракт. Однако в таком случае доход вратаря составит € 7 млн за три года.
Ранее стало известно, что «Локомотив» предложил Гилерме контракт по схеме «1+1» с зарплатой € 1,9 млн в год. Эту информацию подтвердил генеральный директор «железнодорожников» Василий Кикнадзе. При этом он сообщил, что клуб уже увеличил своё предложение вратарю. По информации «Чемпионата», новый контракт от «Локо» рассчитан на два года с зарплатой € 2,4 млн в год.
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