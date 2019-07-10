Американцы хотели бы видеть президентом футболистку-лесбиянку вместо Трампа

Американская футболистка Меган Рапино, регулярно критикующая Белый дом и Дональда Трампа в частности, выиграла бы президентские выборы у ныне действующего главы государства. Oб этoм cвидeтeльcтвуют peзультaты иccлeдoвaния, oпубликoвaнныe Public Policу Polling.
Аналитическая компания провела соответствующий опрос после финала женского чемпионата мира по футболу. Сборная США стала победителем турнира, а Рапино, являющаяся открытой лесбиянкой, была признана лучшим игроком соревнований.
Согласно результатам исследования, в данный момент на президентских выборах США 2020 года за Рапино готовы были бы проголосовать 42% избирателей, тогда как Трамп набрал бы лишь 41%.
Напомним, перед началом чемпионата мира Рапино заявила, что не пойдёт на встречу с Трампом в Белый дом в случае победы на мундиале. После победы в финале Меган повторила своё заявление и выступила с новой порцией критики в адрес Трампа.
- 11 июля 2019
-
00:14
-
00:08
- 10 июля 2019
-
23:54
-
23:53
-
23:41
-
23:19
-
23:09
-
23:04
-
22:54
-
22:52
-
22:46
-
22:42
-
22:41
-
22:35
-
22:09
-
22:01Кудряшов близок к переходу в «Сочи» Эксклюзив
-
21:56
-
21:40
-
21:33
-
21:15
-
20:57
-
20:56
-
20:52
-
20:44
-
20:41
-
20:24
-
20:14
-
20:08
-
20:06
-
20:01
-
19:52
-
19:48
-
19:36
-
19:30
-
19:27