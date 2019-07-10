Американцы хотели бы видеть президентом футболистку-лесбиянку вместо Трампа

Американская футболистка Меган Рапино, регулярно критикующая Белый дом и Дональда Трампа в частности, выиграла бы президентские выборы у ныне действующего главы государства. Oб этoм cвидeтeльcтвуют peзультaты иccлeдoвaния, oпубликoвaнныe Public Policу Polling.



Аналитическая компания провела соответствующий опрос после финала женского чемпионата мира по футболу. Сборная США стала победителем турнира, а Рапино, являющаяся открытой лесбиянкой, была признана лучшим игроком соревнований.



Согласно результатам исследования, в данный момент на президентских выборах США 2020 года за Рапино готовы были бы проголосовать 42% избирателей, тогда как Трамп набрал бы лишь 41%.



Напомним, перед началом чемпионата мира Рапино заявила, что не пойдёт на встречу с Трампом в Белый дом в случае победы на мундиале. После победы в финале Меган повторила своё заявление и выступила с новой порцией критики в адрес Трампа.