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Американцы хотели бы видеть президентом футболистку-лесбиянку вместо Трампа

Американцы хотели бы видеть президентом футболистку-лесбиянку вместо Трампа
Футбол / Прочие турниры 0

Американская футболистка Меган Рапино, регулярно критикующая Белый дом и Дональда Трампа в частности, выиграла бы президентские выборы у ныне действующего главы государства. Oб этoм cвидeтeльcтвуют peзультaты иccлeдoвaния, oпубликoвaнныe Public Policу Polling.

Аналитическая компания провела соответствующий опрос после финала женского чемпионата мира по футболу. Сборная США стала победителем турнира, а Рапино, являющаяся открытой лесбиянкой, была признана лучшим игроком соревнований.

Согласно результатам исследования, в данный момент на президентских выборах США 2020 года за Рапино готовы были бы проголосовать 42% избирателей, тогда как Трамп набрал бы лишь 41%.

Напомним, перед началом чемпионата мира Рапино заявила, что не пойдёт на встречу с Трампом в Белый дом в случае победы на мундиале. После победы в финале Меган повторила своё заявление и выступила с новой порцией критики в адрес Трампа.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Chip Somodevilla/Getty Images

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