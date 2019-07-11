Смолов: Кварацхелия и «Локомотиву» помог бы

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов высказался о переходе полузащитника Хвичи Кварацхелии в казанский «Рубин».



«Я ему пожелал удачи. Он добрый и позитивный парень. Правда, не говорит по-русски. Может, поэтому такой добрый и позитивный. Я лично буду только рад, если он покажет себя в Российской Премьер-Лиге. Если он будет получать больше игрового времени, то почему нет? Нам бы он тоже помог», — сказал Смолов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.



Напомним, во второй половине минувшего сезона 18-летний Кварацхелия выступал за «Локомотив» на правах аренды. Срок действия арендного соглашения хавбека с «железнодорожниками» истёк 30 июня. Игрок не стал подписывать с клубом полноценный контракт, несмотря на предварительную договорённость.

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