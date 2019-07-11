Смолов: паненка – больная тема

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов признался, что тема нереализованного пенальти в матче четвертьфинала чемпионата мира – 2018 с Хорватией всё ещё является болезненной для него.

Напомним, основное время матча завершилось со счётом 1:1, а в дополнительное время команды забили ещё по голу. В серии пенальти Смолов не реализовал свой удар – Фёдор исполнив паненку, однако вратарь хорватов Даниэль Субашич разгадал замысел оппонента. Сборная Хорватии в итоге добралась до финала мундиаля, где проиграла Франции со счётом 2:4.



«Вопросы о чём меня больше всего бесят – паненке или Лопырёвой? Ох… Эти две темы упорно соревнуются. Наверное, всё-таки паненка. Больная тема. Я вообще мало интервью давал», — сказал Смолов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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