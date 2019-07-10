Мусаев: первая пятёрка чемпионата будет составлять основную конкуренцию

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о принятом лимите на легионеров и о командах, которые будут бороться за верхние места в Премьер-Лиге в сезоне-2019/20.

«Я не думаю о том, мешает лимит или нет. Иногда может быть такое, что игроки попадают в состав не по спортивному принципу. Например, когда легионер сильнее российского игрока, но из-за лимита должен играть россиянин. В нашей команде это не ощущается так остро. Лимит есть, и мы к нему уже привыкли. Я считаю, что новый лимит ещё хуже старого. Раньше в составе могло быть 6 легионеров, а сейчас на чемпионат может быть 8. Можно заявить 8 легионеров, 2–3 травмируются — останется 5. Считаю, что это не оптимально. Моё личное отношение к лимиту? Считаю, что его вообще нужно убрать. Не вижу в этом проблемы для сборной, потому что только в максимальной конкуренции игроки будут становиться лучше. Когда он будет играть не из-за лимита, а потому что он просто сильнее.

Все наши вратари входят в сезон. Это хорошо для клуба, когда есть три качественных футболиста на одну позицию. Кто сильнее, тот и будет играть.

Я не думаю о календаре чемпионата. У каждой команды есть 15 игр дома и 15 на выезде. И как они расставлены, не имеет значения. Может быть, было бы удобнее начать чемпионат дома, но тогда мы бы заканчивали сезон на выезде, что было бы не совсем комфортно. У каждого варианта календаря есть свои плюсы и минусы.

Первая пятёрка чемпионата будет составлять основную конкуренцию. «Динамо» проводит хорошую трансферную политику, можно отметить также тульский «Арсенал». Я особо не слежу за другими командами, что они делают и кого приобретают. У нас сейчас концентрация на ближайшую игру, с «Ахматом»: как они играют и какие футболисты находятся в их составе», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.