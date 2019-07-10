Де Вильена: переговоры с «Краснодаром» прошли довольно быстро, думал недолго

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена прокомментировал свой переход в стан «быков» из «Фейеноорда». За хавбека сборной Нидерландов российский клуб заплатил € 9 млн.

«Краснодар» связался со мной напрямую. Переговоры прошли довольно быстро, я недолго думал и согласился, потому что я знал, что этот клуб достаточно успешный и известный. У команды много амбиций, но самое важное, что они играют в настоящий футбол, который мне очень нравится.

Конечно, одним из важных факторов перехода было то, что «Краснодар» играет в Лиге чемпионов. Любой игрок хочет принимать участие в этом турнире, и я не исключение. У меня большие ожидания от этого турнира. Надеюсь, что мы покажем себя хорошо», — передаёт слова де Вильены корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.