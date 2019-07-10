Камболов: «Краснодар» способен бороться за чемпионство — иначе быть не может

Новичок «Краснодара» Руслан Камболов оценил первый месяц пребывания в новой команде. Напомним, в начале июня стало известно о его трансфере из «Рубина».



«У меня положительные эмоции от открытой тренировки и подготовки к сезону, болельщики хорошо встретили команду, в клубе меня тоже приняли хорошо. Хотелось бы не подвести фанатов и добиться максимально высоких результатов.



«Краснодар» способен бороться за чемпионство. В такой команде не может быть по-другому. Каждый должен это понимать и, вне зависимости от соперника, играть только на победу.

Насколько мы готовы, покажет только чемпионат России. Я считаю, что мы хорошо провели сборы. Мы тренируемся каждый день, и я надеюсь, что подготовка и нагрузки оправдают себя.



Я недолго думал о переходе в «Краснодар». Со мной связались, спросили о моем положении в «Рубине». Я сказал, что я не против перехода в «Краснодар», но нужно обсудить всё с руководством. Всё получилось очень легко и быстро. Я всем доволен, надеюсь оправдать все ожидания», — корреспондент слова Камболова «Чемпионата» Виктория Давыдова.

Камболов: спасибо, «Рубин»! Это были незабываемые пять с половиной лет