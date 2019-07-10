Сёмин: Гилерме — это «Локомотив», он нужен команде. Человек предан клубу

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг многолетнего голкипера команды Маринато Гилерме. Футболист не может договориться с клубом по поводу продления контракта и, по слухам, может перебраться в «Спартак».



«Я всегда и по сей день говорил, что Гилерме — это «Локомотив», он нужен команде. Человек предан клубу, это лучший вратарь страны. Я, как тренер, хочу, чтобы в моей команде играли только самые лучшие футболисты.



Лично пообщаться с Гилерме? Зачем? По этому поводу ему нужно общаться с руководителями клуба. У нас разделены обязанности. Я с игроком каждый день разговариваю на тренировках», — цитирует Сёмина «Рейтинг букмекеров».



Гилерме перешёл в «Локомотив» летом 2007 года из «Атлетико Паранаэнсе». Сумма трансфера составила € 1,25 млн. В минувшем сезоне 33-летний вратарь принял участие в 30 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил 28 голов (1 — автогол), а также получил две жёлтые карточки.

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