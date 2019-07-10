Сёмин: Миранчуками интересуется не только «Зенит», но и пол-Европы
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что интерес к полузащитникам «железнодорожников» Алексею и Антону Миранчукам проявляют многие европейские клубы.
«Болельщики взбудоражены разговорами, что братьями Миранчуками интересуется „Зенит“? Могу добавить, что ими ещё интересуется и пол-Европы», — приводит слова Сёмина «Спорт-экспресс».
Всего в составе «Локомотива» Алексей сыграл 192 матча и забил 27 мячей. На счету Антона 21 результативный удар в 85 играх за «железнодорожников». Контракты обоих с московским клубом рассчитаны до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость Алексея на сегодняшний день составляет € 15 млн, Антона — € 16 млн. В составе сборной России Алексей сыграл 23 матча и забил 4 мяча, на счету Антона 1 гол в 10 играх.
Сёмин: Гилерме — это «Локомотив», он нужен команде. Человек предан клубу
- 11 июля 2019
-
00:14
-
00:08
- 10 июля 2019
-
23:54
-
23:53
-
23:41
-
23:19
-
23:09
-
23:04
-
22:54
-
22:52
-
22:46
-
22:42
-
22:41
-
22:35
-
22:09
-
22:01Кудряшов близок к переходу в «Сочи» Эксклюзив
-
21:56
-
21:40
-
21:33
-
21:15
-
20:57
-
20:56
-
20:52
-
20:44
-
20:41
-
20:24
-
20:14
-
20:08
-
20:06
-
20:01
-
19:52
-
19:48
-
19:36
-
19:30
-
19:27
Партнерский контент