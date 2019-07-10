Сёмин: Миранчуками интересуется не только «Зенит», но и пол-Европы

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что интерес к полузащитникам «железнодорожников» Алексею и Антону Миранчукам проявляют многие европейские клубы.

«Болельщики взбудоражены разговорами, что братьями Миранчуками интересуется „Зенит“? Могу добавить, что ими ещё интересуется и пол-Европы», — приводит слова Сёмина «Спорт-экспресс».

Всего в составе «Локомотива» Алексей сыграл 192 матча и забил 27 мячей. На счету Антона 21 результативный удар в 85 играх за «железнодорожников». Контракты обоих с московским клубом рассчитаны до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость Алексея на сегодняшний день составляет € 15 млн, Антона — € 16 млн. В составе сборной России Алексей сыграл 23 матча и забил 4 мяча, на счету Антона 1 гол в 10 играх.