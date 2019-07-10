Сборная Нигерии вырвала победу у ЮАР и вышла в полуфинал Кубка африканских наций

В Каире на стадионе «Каир Интернешнл» состоялся матч 1/4 финала Кубка африканских наций — 2019 Нигерия — ЮАР. Победу со счётом 2:1 одержали футболисты Нигерии.
Счёт в матче на 27-й минуте открыл игрок сборной Нигерии Самуэль Чуквезе. На 74-й минуте сборная Южной Африки усилиями Бонгани Зунгу сравняла счёт, однако зрители овертайма не увидели — за минуту до окончания основного времени победу для сборной Нигерии вырвал Виллиам Трост-Эконг.
Национальная команда Нигерии вышла в полуфинал Кубка африканских наций, где сыграет с победителем матча Кот-д'Ивуар — Алжир.
Напомним, Нигерия заняла второе место в группе В, одержав две победы в трёх матчах. ЮАР финишировала третьей в группе А, выиграв 1 матч, а остальные два проиграв.
Посмотреть турнирную сетку плей-офф Кубка африканских наций можно на «Чемпионате».
- 11 июля 2019
-
00:14
-
00:08
- 10 июля 2019
-
23:54
-
23:53
-
23:41
-
23:19
-
23:09
-
23:04
-
22:54
-
22:52
-
22:46
-
22:42
-
22:41
-
22:35
-
22:09
-
22:01Кудряшов близок к переходу в «Сочи» Эксклюзив
-
21:56
-
21:40
-
21:33
-
21:15
-
20:57
-
20:56
-
20:52
-
20:44
-
20:41
-
20:24
-
20:14
-
20:08
-
20:06
-
20:01
-
19:52
-
19:48
-
19:36
-
19:30
-
19:27