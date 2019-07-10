Сборная Нигерии вырвала победу у ЮАР и вышла в полуфинал Кубка африканских наций

В Каире на стадионе «Каир Интернешнл» состоялся матч 1/4 финала Кубка африканских наций — 2019 Нигерия — ЮАР. Победу со счётом 2:1 одержали футболисты Нигерии.



Счёт в матче на 27-й минуте открыл игрок сборной Нигерии Самуэль Чуквезе. На 74-й минуте сборная Южной Африки усилиями Бонгани Зунгу сравняла счёт, однако зрители овертайма не увидели — за минуту до окончания основного времени победу для сборной Нигерии вырвал Виллиам Трост-Эконг.



Национальная команда Нигерии вышла в полуфинал Кубка африканских наций, где сыграет с победителем матча Кот-д'Ивуар — Алжир.



Напомним, Нигерия заняла второе место в группе В, одержав две победы в трёх матчах. ЮАР финишировала третьей в группе А, выиграв 1 матч, а остальные два проиграв.



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